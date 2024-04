A história é contada pelo Correio Braziliense, o mesmo blog que conta a trama do corte de relações entre pai e filho, e as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa terão sido proferidas durante um jantar com jornalistas estrangeiros, na noite de terça-feira.

“Ele é uma pessoa que vem de um um país profundo, urbano-rural, com comportamentos rurais. É muito curioso, difícil de entender, precisamente por causa disso. Agora, é completamente independente, não influenciável e improvisador”, foi assim que a mais alta figura da nação se referiu ao Primeiro Ministro. Acrescentado que, ao contrário do antecessor, que “por ser oriental, era lento, gostava de informar, acompanhar e entregar", Montenegro por sua vez decide mais em cima da hora.

Mas nem a condição de não "oriental" fornece a Montenegro rapidez. Para Marcelo, também o atual o Primeiro Ministro tem a sua lentidão. “António Costa era lento, por ser oriental. Montenegro não é oriental, mas é lento, tem o tempo do país rural, embora urbanizado. Faz-me lembrar o antigo PSD (Partido Social Democrata), que era isso. O PS (Partido Socialista) era Lisboa, a grande Lisboa, as áreas metropolitanas, e o PSD era o resto do país, sobretudo o Norte e o Centro-Norte”.

Mas não é por haver este regresso ao passado que a vida de Marcelo passou a ser mais calma. “Todos os dias, tenho surpresas, porque ele é imaginativo e tem um lógica de raciocínio como sendo de um país tradicional. É estimulante, mas, para mim, dá muito trabalho”.