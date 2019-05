"Temos a ganhar se partilharmos este gosto que temos os dois pelo futuro da Europa nestas eleições e temos de construir, com outros colegas, por uma coligação de progresso e futuro para o próximo Parlamento [Europeu], mas também para o próximo executivo europeu para juntos construirmos uma nova etapa do nosso projecto", disse o Presidente da República francesa, Emmanuel Macron, que recebeu esta noite António Costa no Palácio do Eliseu, residência oficial do chefe de Estado francês.

Ao lado de Macron, o primeiro-ministro português, António Costa, que já tinha falado esta tarde na urgência da construção desta aliança para fazer face à extrema-direita, respondeu no mesmo tom.

"É uma semana decisiva para o nosso futuro. É a semana em que chamamos todos os cidadãos a participar nestas eleições, que são decisivas. Precisamos de construir uma grande coligação de democratas e progressistas", afirmou o governante português.

António Costa janta esta noite com o Presidente francês, Emmanuel Macron, menos de uma semana antes das eleições europeias em Portugal e França, marcadas para domingo.