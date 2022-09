“Cabe ao primeiro-ministro [António Costa], em articulação com o senhor Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa]. Portanto, dessa articulação sairá uma data”, esclareceu Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

Já em relação à questão se o futuro titular da pasta da Saúde está a par da herança legislativa que irá receber ao nível do Estatuto do SNS, a ministra da Presidência respondeu que a escolha do sucessor de Marta Temido “é da exclusiva responsabilidade do primeiro-ministro, que a propõe depois ao Presidente da República”.

“É um calendário entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, que terá de ser acertado”, frisou.