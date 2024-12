“Estar aqui hoje na Ucrânia, nem dia em particular, tem um significado muito especial para mim. No 1.º de Dezembro, desde há quase 400 anos e todos os anos, o meu país celebra o Dia da Independência: a nossa soberania nacional, o nosso direito à autodeterminação e o direito à integridade territorial e ao respeito pelas fronteiras”, disse António Costa.

Falando em conferência de imprensa no Palácio Mariyinsky, em Kiev, junto ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o novo presidente da instituição que junta os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) vincou: “A Ucrânia, tal como o meu país e como todos os países no mundo, tem o mesmo direito”.

No dia em que inicia funções na presidência do Conselho Europeu e que decidiu passar na capital ucraniana, António Costa salientou: “A soberania ucraniana, a integridade do seu território e as suas fronteiras têm de ser respeitadas”.

Também falando aos jornalistas, nomeadamente à comitiva que acompanha António Costa, incluindo a Lusa, Volodymyr Zelensky falou num “início simbólico” do novo ciclo institucional da UE.

Imagens do encontro foram partilhadas nas redes sociais por Zelensky, que adiantou que os dois líderes discutiram "a sua visão para os assuntos europeus e globais — desafios e perspectivas".

I am pleased to welcome @antoniolscosta, President of the European Council, to Ukraine today on the very first day of the new leadership in the European institutions.

We discussed our vision for European and global affairs — current challenges and prospects.

This symbolic start… pic.twitter.com/rsXo49FFje

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2024