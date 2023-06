O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, informou hoje que não vai encontrar-se com o primeiro-ministro, António Costa, que está na região para participar nas jornadas parlamentares do PS.

"Não, não vou reunir. [António Costa] está cá numa missão partidária, que são as jornadas parlamentares do PS", salientou o chefe do executivo madeirense (PSD/CDS) aos jornalistas à margem da visita que efetuou à Expo Pecuária da Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, no norte da ilha.

O líder regional assegurou que o primeiro-ministro "é sempre bem-vindo à Madeira".

"É importante que os deputados do Partido Socialista a nível nacional venham à Madeira conhecer a realidade. Não há nenhum problema", sublinhou.

O governante insular realçou que vai estar segunda-feira reunido, no Funchal, com o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e com o professor Eduardo Paz Ferreira, "para o acerto de propostas de revisão da Lei das Finanças Regionais".

O primeiro-ministro, António Costa, está na Madeira e participa hoje no jantar de abertura das jornadas parlamentares do PS que decorrem na Madeira até terça-feira, subordinadas ao tema "Um crescimento justo e solidário".

O encontro dos parlamentares tem como objetivo preparar o debate sobre o estado da nação, agendado para 19 de julho, e as eleições regionais da Madeira em setembro ou outubro.

Também vão estar presentes os ministros da Economia, António Costa Silva, do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, bem como o ex-secretário-geral da UGT, Carlos Silva.

No âmbito do programa desta iniciativa, segunda-feira de manhã os deputados do PS realizam visitas a empresas, instituições e territórios da Região Autónoma da Madeira.

De tarde, dividem-se em dois grupos: um participará no debate sobre "Desenvolvimento Regional: Economia, Turismo, Cultura, apoios aos mais jovens e aos mais idosos", na Universidade da Madeira; o outro grupo realiza visitas a projetos financiados por fundos europeus na Região Autónoma da Madeira.