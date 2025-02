“Temos de continuar a apoiar as forças democráticas na Bielorrússia”, escreveu Costa nas redes sociais, numa mensagem em que qualificou o regime do Presidente Alexander Lukashenko como “uma ameaça à paz na Ucrânia e à segurança na Europa”.

O presidente do Conselho disse ainda que a opositora é “um símbolo de coragem e esperança”.

Por ser lado, a líder do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, que também se reuniu hoje com a opositora bielorrussa, reiterou, também através das redes sociais, a ilegitimidade das eleições de 26 de janeiro, que deram o sétimo mandato a Lukashenko, renovando o compromisso da instituição com as forças democráticas no país.

O PE atribuiu, em 2020, o prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento a um grupo de mulheres opositoras do regime de Minsk, incluindo Tsihanouskaya.

Lukashenko, que continuará no poder até 2030, após as eleições classificadas pela UE como fraudulentas, foi eleito pela primeira vez em 1994, quando prometia lutar contra a corrupção no país.

Ao longo do seu governo, com mão-de-ferro sobre os adversários, tem contado com subsídios e apoio político da Rússia, permitindo-lhe usar o território bielorrusso para invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022 e, mais tarde, concordando em acolher algumas das armas nucleares táticas da Rússia.