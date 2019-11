A entrega do prémio ao líder do executivo português, de acordo com o programa divulgado pela Fundação Ramón Rubial, está prevista para as 18:00 locais, no auditório Mitxelena Bizkaia Aretoa desta cidade basca.

Os prémios Ramón Rubial, que em 2019 vão na 13ª edição, pretendem galardoar anualmente personalidades e entidades que se distinguiram ao longo do ano em busca de valores como a liberdade, a democracia, a solidariedade e a tolerância.

No dia seguinte, em 02 de dezembro, o primeiro-ministro estará em Madrid, onde participará na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 25.