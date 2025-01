“Foi com grande prazer que me encontrei com Mohammad Mustafa, o primeiro-ministro da Palestina, num momento tão importante e decisivo para o povo palestiniano”, escreveu António Costa, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Um dia após o anúncio, o presidente do Conselho Europeu defendeu que o “acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns agora selado deverá permitir o acesso seguro, rápido e desimpedido da ajuda humanitária e criar as condições para o início da recuperação e reconstrução de Gaza”.

“A UE continua empenhada numa paz abrangente, justa e duradoura, baseada na solução de dois Estados. Continuaremos a prestar ajuda humanitária e a apoiar a UNRWA [Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, que Israel pretende suspender] e a Autoridade Palestiniana”, adiantou o líder da instituição, que junta os chefes de Governo e de Estado europeus.

Também hoje, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, recebeu Mohammad Mustafa, com quem disse ter tido “boas conversações”, segundo também escreveu no X.

“A nossa prioridade imediata deve ser garantir que o acordo se mantenha e que os seus objetivos sejam cumpridos: pôr termo ao conflito, fazer chegar a ajuda, devolver os reféns às suas famílias. Esse deve ser o trampolim para uma estabilidade duradoura, para a paz, para a reconstrução e para o restabelecimento do funcionamento dos serviços. O dia seguinte deve trazer uma nova esperança e havemos de lá chegar”, concluiu Roberta Metsola.

Os encontros na capital belga surgem um dia depois do acordo alcançado entre Israel e o grupo islamita Hamas, que prevê um cessar-fogo completo durante 42 dias a partir de domingo, após 15 meses de uma guerra devastadora, e a troca de 33 reféns israelitas por centenas de prisioneiros palestinianos.

Ainda hoje, a Comissão Europeia anunciou um novo pacote de ajuda humanitária da União Europeia para Gaza, de 120 milhões de euros, após o anúncio de cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, pedindo que o apoio chegue.

Ao todo, este montante eleva a assistência humanitária total da UE a Gaza para mais de 450 milhões de euros desde 2023.