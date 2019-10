"Portanto, há campo de trabalho", sustentou António Costa, que, logo a seguir, acompanhado pelo presidente do PS, Carlos César, pela secretária-geral adjunta dos socialistas, Ana Catarina Mendes, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, deslocou-se a pé, pela Avenida Almirante Reis, até à sede do PAN - partido com quem se reuniu depois.

Perante os jornalistas, o líder socialista fez uma alusão ao resultado das reuniões de terça-feira, no Palácio de Belém, entre os partidos com representação parlamentar e o Presidente da República.

O Presidente da República, segundo António Costa, "ficou ciente da disponibilidade de cada um dos partidos. Tal como o Livre agora expressou, creio que a intenção de todos é criar condições para que a legislatura dure o seu período normal, até 2023".

No domingo, "não houve uma eleição de 2019 a 2021. Houve uma eleição de 2019 até 2023. Desta reunião com o Livre, retive que não há intenção em apresentar uma moção de rejeição ao programa de Governo e que deseja que, ao longo dos quatro anos, não haja motivos para a apresentação de uma moção de censura", declarou.

O secretário-geral do PS insistiu ainda que o objetivo das reuniões de hoje com as forças parlamentares de esquerda e com o PAN "é uma avaliação das condições que existem para a formação do Governo e para o exercício da formação do Governo".

"A primeira garantia é que não haja uma moção de rejeição do programa do Governo e, para já, o Livre não a anunciou. Depois, manifestou disponibilidade um acordo multilateral - e vamos ver se é ou não possível. Finalmente, o Livre disse que, se não houver acordo multilateral, está disponível para ir trabalhando com o PS e com o Governo ao longo da legislatura", acrescentou António Costa.