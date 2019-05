A equipa de especialistas, com uma dúzia de engenheiros químicos e biológicos oriundos das áreas da borracha, papel, cortiça, tubos ou farmacêutica, está a criar os protótipos de couro ‘vegan’ para que no próximo verão possa comercializar um produto mais ecológico.

O objetivo é reaproveitar desperdícios de indústrias da madeira, cortiça e cafeeira e fazer uma espécie casamento com as tecnologias de ponta e com inovação para que no futuro o setor da moda e do vestuário, mas também o setor automóvel com os estofos dos bancos, o imobiliário com mesas e sofás revestidos a tecido de cortiça impermeável, ou calçado e a arquitetura possam usufruir de soluções mais sustentáveis que ajudem a diminuir a pegada ecológica, explicou o diretor de operações da Tintex, Ricardo Silva.

Muito em breve comprar uma peça de vestuário em couro ‘vegan’ feito à base de borras de café, farelo de madeira e restos da produção de rolhas de cortiça vai deixar de ser uma ficção para ser uma realidade e comercializada a preços idênticos aos atuais no mercado com materiais mais poluentes ou que impliquem a morte de animais.

“Esta tecnologia não vai acrescer muito o custo se olharmos ao mesmo tipo de produto e ao mesmo tipo de material. Creio que no máximo vai acrescer uns 5%, mas isso vai depender também da marca, mercado, conceito”, observa o jovem Ricardo Silva, 27 anos, a segunda geração envolvida na administração da Tintex e que acumula atualmente o cargo de administrador da empresa com o pai Mário Silva.

Licenciado em Engenharia pela Universidade do Porto, Ricardo Silva revela que tem vários parceiros interessados em comprar o couro ‘vegan’ e que no decorrer da descoberta e dos ensaios rapidamente perceberam para este produtor não se poderia cingir apenas à moda, havendo muitos mis mercados interessados.