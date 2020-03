"Com o projeto "Adota um avô", a cada voluntário, na maioria estudantes, é atribuído um sénior durante este período de quarentena e o jovem faz companhia todos os dias por telemóvel ao avô ‘adotado', disse à Lusa Teresa Valente, autora da ideia, dando conta que o projeto começou há uma semana em Abrantes e já conta com oito pares de netos e avós adotados.

Desde sempre ligada aos escuteiros e à Igreja, Teresa, de 23 anos e Licenciada em Psicologia, lembra que tudo começou com um desafio lançado numa reunião do Agrupamento 172 do Corpo Nacional de Escuteiros, a que está ligada, tendo pensado e desenvolvido a ideia no seio da Pastoral Juvenil da Diocese de Portalegre-Castelo Branco, cujo Secretariado integra.

"Para mantermos o espírito escutista neste período, o Agrupamento vai-nos lançando desafios. Um dia o desafio era "Fazer uma boa ação", e isso meteu-me a pensar como poderia estar ao serviço dos outros nesta quarentena", afirmou.

Da ideia ao planeamento e implementação do projeto foi um pequeno passo.

"Esta ideia surgiu, desafiei a Irmã Fernanda Luz a criarmos um projeto na Pastoral Juvenil para combater a solidão na nossa comunidade e ela aceitou logo e definimos o projeto. No dia seguinte, começámos a ‘trabalhar no terreno' mas sempre a partir de casa, claro. E foi assim que surgiu o "Adota um avô", contou Teresa Valente, detalhando que alargou a partir desse dia o desafio a outros jovens da comunidade para adotarem um idoso.