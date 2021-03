O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 disse hoje que já foram vacinadas 27 mil docentes e não docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo, de um total de 65 a 70 mil previstos para este fim-de-semana.

Já vacinámos 27.000 pessoas desde manhã e isso é um indicador extraordinário do processo”, afirmou esta tarde aos jornalistas Gouveia e Melo, acrescentando que as dificuldades que têm sido encontradas vão sendo corrigidas. Durante este fim-de-semana, deverão ser vacinados com a primeira dose da vacina “entre 65 e 70 mil professores, porque alguns já tiveram covid e não estão elegíveis ou por um ou outro motivo não quiseram ser vacinados, o que representa cerca de 1% a 2%”, disse Gouveia e Melo, que falava à margem de uma visita ao Centro de Vacinação da Cidade Universitária, em Lisboa. O vice-almirante Gouveia e Melo, que esteve acompanhada pelo presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, estimou que o plano de vacinação para docentes e não docentes das escolas até ao ensino secundário deverá ficar concluído até abril, abrangendo cerca de 280 mil pessoas. Sobre o arranque deste processo de vacinação dirigido às escolas, o responsável disse que “na generalidade está a correr muito bem”. No centro de vacinação da cidade universitária, deverão ser vacinados 5.500 docentes e não docentes que trabalham em Lisboa, durante este fim-de-semana, adiantou o presidente da câmara, Fernando Medina. (Notícia atualizada às 18:28) Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram