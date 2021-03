Segundo o último relatório do processo de vacinação, 494.521 pessoas já receberam as duas tomas da vacina contra o novo coronavírus, o que equivale a 5% da população, 20.918 das quais na última semana.

Ao todo, 1.196.971 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, mais 252.979 em relação ao último relatório, o que representa 12% da população.

Por grupos etários, 33 % das pessoas com mais de 80 anos (223.614) já têm a vacinação completa, enquanto 80% (539.633) já receberam a primeira dose da vacina.

No grupo entre os 50 e 64 anos, 4% (81.913) já receberam as duas tomas e 11% (244.942) já tomaram a primeira dose, enquanto na faixa entre os 65 e 79 anos 3% (43.673) têm a vacinação completa e 9% (149.459) foram vacinados com a primeira dose.

Já entre os 25 e os 49 anos, os dados do relatório dizem que 4% das pessoas (134.059) também já receberam as duas tomas e 7% (241.723) já viram ser administrada a primeira dose.

No total, Portugal recebeu 1.883.850 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país 1.753.999 doses.

Por regiões, já foram administradas no Norte 540.497 vacinas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (536.868), o Centro (363.350), o Alentejo (111.225), o Algarve (64.670), a Madeira (46.043) e os Açores ( 26.683).