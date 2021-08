Ao todo, até domingo, 6.403.987 (62%) tinham concluído o esquema vacinal. Segundo o relatório, publicado habitualmente todas as terças-feiras, 7.330.505 pessoas (71%) tomaram pelo menos uma dose.

Comparativamente ao relatório precedente, numa semana o número de pessoas com a vacinação completa cresceu 5%, ao passo que com a primeira dose foi de 2%.

Onde se observa uma variação significativa da vacinação é na casa dos 18-24 anos, em que houve um aumento de 14% relativamente à semana passada: dos 20% passou para os 34%, ou seja, mais de um terço dos jovens receberam a primeira dose. São agora 263.596 jovens adultos vacinados com uma toma, ao passo que na semana passada eram 157 mil. Nesta faixa, há ainda 19% da população com a vacinação completa (um aumento de 7%).

As regiões do Alentejo e do Centro são as que continuam com o processo de vacinação mais avançado, respetivamente com 66% e 65% da população com o ciclo vacinal completo.

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).