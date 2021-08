O relatório semanal de vacinação, da Direção-Geral da Saúde, revela esta terça-feira que 66% da população portuguesa se encontra imunizada contra o novo coronavírus e que 76% das pessoas já receberam a primeira dose.

Segundo o mesmo documento há três faixas etárias com níveis de vacinação completa acima dos 90%, são elas 80+ (97%), 65-79 (97%) e 50-64 (90%).

No total, Portugal recebeu 15.322.080 doses de vacinas contra a covid-19 e administrou 14.093.439.

O Alentejo é a região do país com maior percentagem de população totalmente imunizada (69%). Segue-se a zona Centro (68%), o Norte, Algarve e Madeira (66%), Lisboa e Vale do Tejo (64%) e Açores (63%).

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).