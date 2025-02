“As comemorações dos 30 anos da Associação Amigos do Coliseu do Porto, fundada pelo movimento popular, que em 1995 saiu à rua para impedir a perda desta sala de espetáculos a favor de um culto religioso, vão marcar o ano de 2025”, lê-se num comunicado, destinado a dar a conhecer o programa comemorativo.

Neste âmbito, o Coliseu do Porto revela que vai lançar um livro que conta em detalhe um dos capítulos que melhor define “o amor de uma cidade pelos seus símbolos e pelo seu património material e imaterial, com toda a história do que aconteceu naquele verão quente”.

Haverá também “um grande concerto” evocativo do espetáculo “Todos Pelo Coliseu”, realizado em setembro de 1995, “com grandes vozes da música portuguesa, algumas das quais se levantaram há 30 anos em defesa desta sala de espetáculos”, devendo o cartaz ser anunciado em breve.

A programação própria do Coliseu vai focar-se também nas produções nacionais líricas, nas parcerias com os festivais da cidade (cinema, dança, teatro e circo) e na música.

Um dos destaques vai para o concerto JP Simões canta José Mário Branco, marcado para 23 de abril.

Além dos espetáculos já apresentados desde janeiro, o calendário vai sendo anunciado durante todo o ano, ao ritmo dos artistas, destacando-se até ao momento concertos de artistas nacionais como Blasted Mechanism, Táxi, Bispo, Lon3r Johny, Samuel Úria, Amália Hoje, Fernando Tordo, Os Azeitonas ou Excesso, e internacionais como Skunk Anansie, Feid, Vanessa da Mata, Simone, Gipsy Kings e Adriana Calcanhotto (na versão Partimpim), entre outros.

Ainda na música, o Coliseu une-se a Os Suspeitos by Mr November, cooperativa dedicada a “agitar a cena musical indie do Porto”, para apresentar no Salão Ático “concertos intimistas de bandas nacionais e internacionais alternativas”.

J. Bernardt, projeto a solo do vocalista da banda belga Balthazar, a 6 de abril, e Goodwin, a voz dos britânicos The Slow Show, a 24 de outubro, são os primeiros concertos anunciados, de vários a ter lugar em 2025, no ciclo “Os Suspeitos no Ático”.

Em maio, o Coliseu dedica um dia às danças e ritmos urbanos com “The Colosseum Battle & Night Groove”, em parceria com o MXM, de Max Oliveira.

No segundo semestre, ocorrerá a estreia no Porto de “Eu Quero é andar de Carrinhos de Choque”, uma criação original do Instituto Nacional de Artes do Circo que reflete sobre o circo como espelho da identidade coletiva”.

Na sala de ópera do Norte do país vai ser apresentado “O Morcego”, de Johann Strauss II, na quinta-feira.

A 10 de outubro estreia-se uma nova produção da ópera “La Bohème”, de Giacomo Puccini, numa encomenda do Coliseu à Ópera na Academia e na Cidade, dirigida pelo maestro Ferreira Lobo.

Na música sinfónica, “a Banda Sinfónica Portuguesa vai surpreender na rentrée cultural, a 12 de setembro, ao escolher algumas das melhores músicas da Broadway e revisitá-las em concerto, conferindo-lhes a grandiosidade que só dezenas de músicos em orquestra conseguem proporcionar”.

Em 2025, o Coliseu do Porto assinala também os 20 anos dos Concertos Promenade, ciclo dedicado a levar a música clássica aos mais novos.

No trabalho em rede com os festivais da cidade, destaca-se o regresso do Shortcutz ao Porto.

Renovam-se também as parcerias com o DDD – Festival Dias Da Dança, o IndieJúnior Porto, Trengo – Festival de Circo do Porto e O Meu Primeiro FITEI.

Os Mantras do Coliseu vão discutir já a 25 de março os novos usos, nomeadamente terapêuticos, das drogas psicadélicas, na sequência da publicação do livro “Psicadélicos em Português”.

O debate conta com a participação do autor do livro, o professor e investigador Pedro Teixeira, da economista Susana Peralta, do psiquiatra João Costa Ribeiro e da psicóloga clínica Maria Carmo Carvalho, com entrada é livre.

No final do ano, sobe ao palco o Circo de Natal do Coliseu, que pelo terceiro ano consecutivo terá uma história e uma banda sonora original, a anunciar no segundo semestre.