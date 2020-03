Até às 18h00 deste sábado foram "detidas 69 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência", pode ler-se no comunicado enviado pelo Ministério da Administração Interna enviado hoje às redações.

Na sequência do decreto que regulamenta o estado de emergência, que entrou em vigor no dia 22 de março, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm estado no terreno a desenvolver uma "intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população".

Durante as ações levadas a cabo no dia de hoje foram também encerrados 1.509 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

O comunicado sublinha ainda que estes dados não se referem a operações de fiscalização rodoviária, ou outras, realizadas ao longo do dia de hoje, como aquela que aconteceu na Ponte 25 de Abril e foi amplamente noticiada.

De acordo com o MAI, as fiscalizações rodoviárias passarão a ocorrer de forma mais intensa durante este período próximo da Páscoa e que é muitas vezes motivo de deslocação por parte de várias famílias que aproveitam este período para se reunir com os seus.