A informação foi revelada hoje pela ministra da Saúde, Marta Temido, em entrevista ao telejornal da SIC. Isto significa que a meta foi atingida "umas semanas" antes do previsto. No entanto, o objetivo agora é chegar "aos 85%", embora não exclua a possibilidade de existir uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros para antecipar as datas inicialmente previstas no plano de desconfinamento do Governo.

"De acordo com a Task Force foi possível atingir ontem [quarta-feira] a vacinação completa de 70% da população residente em Portugal", anunciou esta quinta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, numa entrevista à SIC. Meta foi atingida "algumas semanas antes do que estava previsto". "É um resultado muito importante", frisou, embora salientasse que era tempo de olhar para o próximo objetivo, "os 85%". Também deu conta de que estão a ser administradas, em média, 100 mil pessoas diariamente. No último relatório de vacinação disponível, de terça-feira, era possível verificar que Portugal tinha 66% da população residente com a vacinação completa. Questionada sobre esta meta significava que o executivo iria antecipar o alívio das restrições, Marta Temido explicou que o "Governo definiu um caminho" no plano de desconfinamento — que prevê uma nova fase de alívio nas restrições nos próximos meses de setembro e outubro. Todavia, mediante os resultados hoje revelados, não excluiu que o alívio das restrições aconteça mais cedo. A decisão vai depender da apreciação feita pelo Conselho de Ministros, "provavelmente numa reunião extraordinária". "Há uma reunião marcada para de hoje a uma semana. Mas o Conselho de Ministros está a trabalhar e naturalmente que uma alteração de circunstância deste tipo pode motivar uma reunião extraordinária amanhã depois de conhecido o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) — para avançar para aquilo que eram o conjunto associados ao limiar dos 70%", disse. Máscara ao ar livre vai deixar de ser obrigatório? A governante começou por salientar que eram "coisas distintas". "Uma coisa é o compromisso do alívio de medidas associada a esta verificação positiva de resultados, que tem a ver com regras de lotação, com a possibilidade [de as pessoas] se juntarem em restaurantes, um conjunto de medidas. Coisa diferente é a proteção individual", disse, acrescentando depois que a "norma que está em vigor é uma norma que foi enviada pela Assembleia da República" e que "compete à Assembleia da Republica proceder a essa apreciação".