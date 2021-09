De acordo com Relatório de Vacinação publicado esta quarta-feira, com base em dados reportados até 29 de agosto, 83% da população (8 607 939) recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e 73% (7 576 336 pessoas) já se encontra com as duas doses da vacina.

As faixas etárias com maior percentagem de vacinados são a acima dos 80 anos, com 99% da população vacinada com as duas doses (678 170 utentes), e a faixa entre os 65 e os 79 anos, que apresentam também 99% da população com esquema vacinal completo(1 643 170 99).

A faixa etária dos 50 aos 64 anos também já apresenta 98% (2 127 115) com pelo menos uma dose e 96% (2 079 942) a vacinação completa.

Nas idades entre os 25 aos 49 anos, há 91% (3 015 507) com pelo menos uma dose da vacina e 82% com a vacinação completa (2 740 384).

O relatório indica ainda que 50% (393 499) dos jovens entre os 18 e os 24 anos já têm a vacinação completa e 82% (643 324) já iniciaram o processo vacinal.

O maior crescimento em relação à semana anterior registou-se nos jovens entre os 12 e os 17 anos, 74% (461 578) dos jovens já receberam pelo menos uma dose e 7% (41 148) apresentam a vacinação completa.

O Norte é a região do país com o processo de vacinação mais avançado, com 75% com vacinação completa e 86% com pelo menos uma dose.

Já o Algarve é a região mais atrasada, com 67% com as duas doses da vacina e 77% com pelo menos uma dose.

O Centro e a Madeira registam 74% de vacinação completa, seguindo-se o Alentejo (73%) e Lisboa e Vale do Tejo e os Açores (72%).

Desde o início da vacinação, o país recebeu um total de 17.488.090 vacinas contra a covid-19, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação de Portugal continental e pelas regiões autónomas 15.136.630 doses.