Mais de 8,5 milhões de portugueses têm o esquema vacinal completo, o que corresponde a 83% da população. Por sua vez, mais de 8,8 têm pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

A 'task force' que coordena a logística da vacinação estima atingir na última semana deste mês a meta de 85% da população portuguesa com a vacinação completa.

Segundo o relatório semanal da vacinação, 72% dos jovens dos 12 aos 17 anos (449.089) já completaram a vacinação – na semana anterior eram 52% - e 87% (538.752) receberam pelo menos uma dose.

O Norte é a região com maior percentagem da população completamente vacinada (85%), seguido do Centro e do Alentejo (ambos com 84%). Segue-se Lisboa (81%), a Madeira (80%), os Açores (79%) e o Algarve (76%).

Desde o início do processo de vacinação, em dezembro de 2020, Portugal já administrou 15.758.915 das 18.885.800​ doses recebidas.