Espanha registou, nas últimas 24 horas, 832 vítimas mortais devido ao novo coronavírus (Covid-19). Segundo o El País, este é um recorde no número de mortes apenas num dia.

Os números do Ministério da Saúde espanhol revelam ainda um aumento de 8.189 no número de infetados.

Desde o início da pandemia, o país registou um total de 72.248 casos de covid-19, dos quais 5.690 morreram e 9.375 tiveram alta e são considerados como curados.

Na totalidade do país estão ou estiveram 40.630 hospitalizados e 4.575 pessoas estão ou já estiveram em unidades de cuidados intensivos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 530 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com quase 260.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais. A Espanha é o segundo país com maior número de mortes.