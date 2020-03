Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULSBA refere que as restrições, que têm "caráter temporário" e vão entrar em vigor na sexta-feira, visam "reforçar a prevenção e o controlo de infeção" de doentes, familiares e profissionais de saúde por Covid-19.

Trata-se de medidas "restritivas" no acesso aos serviços de internamento, urgência e ambulatório e nos horários de visitas a doentes internados e para evitar aglomerados de pessoas nas salas de espera do hospital de Beja.

Segundo a ULSBA, nos serviços de internamento mantém-se a figura do acompanhante, que poderá estar entre as 12:00 e as 20:00 com o doente, que só pode receber a visita de uma pessoa no período único entre as 15:00 e as 16:00.

Também há novas restrições nos serviços de internamento e unidades onde já havia horários específicos, como na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente e no Internamento de Psiquiatria, onde só é permitida uma visita por doente entre as 14:00 e as 15:00 e entre as 15:00 às 16:00, respetivamente.

No Serviço de Obstetrícia/Maternidade só é permitida a presença de um acompanhante num horário a definir com a enfermeira responsável e não são permitidas visitas de crianças, mesmo que sejam irmã(o)s dos recém-nascidos.

No Serviço de Pediatria, onde só é permitida a presença exclusiva de pais das crianças internadas, um pode permanecer junto da criança durante 24 horas por dia e o outro pode estar presente entre as 10:00 e as 20:00 e "condicionado se se justificar".

Na Unidade de Neonatologia, onde também só é permitida a presença exclusiva de pais das crianças internadas, a presença da mãe é definida em função das necessidades da criança e o segundo elemento pode estar presente entre as 10:00 e as 20:00 e "condicionado se se justificar".

No Serviço de Urgência, é permitida a presença de uma pessoa por doente das 11:30 às 12:30 e das 18:30 às 19:30 na Sala de Observações (SO) e só é permitida a presença de um acompanhante por doente na sala de espera.

Já na Urgência Pediátrica só é permitida a presença de um acompanhante por criança ou jovem.

No Hospital de Dia/Unidade de Oncologia, no Hospital de Dia de Pediatria, no Ambulatório e nas Consultas Externas, só é permitida um acompanhante por doente.

A ULSBA frisa que "as situações excecionais serão avaliadas e decididas pelos profissionais dos serviços" e recomenda que "cada família crie um sistema de informação" para que a pessoa que visita possa informar os restantes familiares e amigos sobre a situação do doente internado.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

A Organização Mundial de Saúde declarou na quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia, devido aos "níveis alarmantes de propagação e de inação".