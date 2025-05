O papa tem vários veículos que usa para saudar os fiéis em grandes eventos e doou um Mitsubishi, adaptado para a sua visita à Terra Santa em maio de 2014, disse à AFP Peter Brune, secretário da Caritas na Suécia.

A unidade médica será equipada com material de diagnóstico e tratamento para a linha de frente: testes rápidos, seringas, oxigénio, medicamentos, vacinas, etc. Será gerida por uma equipa de médicos, de acordo com a organização, que espera colocá-la em operação quando "reabrir o corredor humanitário".

"Chegaremos a crianças que atualmente não têm acesso a cuidados médicos: crianças feridas e desnutridas", disse Brune num comunicado. "É uma intervenção concreta que salva vidas" numa crise que já deslocou um milhão de crianças, segundo a Caritas.

A Caritas divulgou fotos do papamóvel que apelidou de "veículo da esperança".

"Isto representa o amor, o cuidado e a proximidade que Sua Santidade demonstrou pelos mais vulneráveis e que expressou durante toda a crise", disse Anton Asfar, da Caritas Jerusalém.

No Domingo de Páscoa, Francisco pediu um cessar-fogo em Gaza, a libertação dos reféns e "ajuda às pessoas que estão com fome e anseiam por um futuro de paz". Em seguida, circulou de papamóvel pela Praça de São Pedro para saudar os fiéis e abençoar alguns bebés.

Israel intensificou os seus bombardeamentos aéreos e expandiu as suas operações terrestres na Faixa de Gaza desde que retomou a sua ofensiva no território palestiniano a 18 de março.

O gabinete de segurança israelita aprovou um plano militar nesta segunda-feira para "conquistar" a região e forçar a população local a sair.