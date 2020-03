Uma das medidas que passará a ser implementada no Centro Hospitalar Universitário de São João é a "Suspensão de toda a atividade clínica não urgente, nomeadamente consultas externas, intervenções cirúrgicas, sessões de hospital de dia e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, até ao dia 31 de março“.

Segundo a instituição, numa nota enviada às redações, "apenas deve ser realizada atividade programada em casos clinicamente relevantes, cuja suspensão coloque em risco de vida o utente ou existir risco de prejuízo grave por ausência de intervenção”.

Sempre que for clinicamente adequado devem ser privilegiadas as consultas não presenciais, adiantou.

Outra das medidas passa pela "limitação de toda a atividade presencial dos serviços de suporte, devendo ser utilizados meios alternativos (telefone, email, correio interno), nomeadamente para o Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Serviços Financeiros, Serviço de Sistemas e Tecnologias e Sistemas de Informação e Comunicação, RAI, Serviço de Aprovisionamento, Serviço de Instalações e Equipamentos, entre outros considerados adequados".

O Hospital de São João vai ainda direcionar o acesso dos utentes pelo Atrium da Hospitalidade (entrada norte), onde as pessoas serão sujeitas "a preenchimento de inquérito epidemiológico e medição de temperatura corporal".

Também os profissionais do hospital "devem avaliar a temperatura corporal no inicio e no fim de cada turno e reportar ao Serviço de Saúde Ocupacional em caso de hipertermia ou sintomas respiratórios", sendo que "fica suspensa a realização de registo biométrico através dos terminais disponíveis pelos profissionais do CHUSJ, sendo disponibilizada na intranet informações sobre como proceder para registar a assiduidade".

O hospital vai ainda proceder à "abertura da rede Wi-Fi a utentes e acompanhantes, em toda as áreas do CHUSJ (SaoJoaoWiFi), para permitir um contacto mais fácil entre os utentes internados e os seus familiares e amigos, bem como entre os profissionais do hospital" e vai garantir "apoio psicológico" a "doentes internados, bem como aos seus familiares e aos profissionais de saúde", prestado "através de uma equipa multidisciplinar", com "o objetivo de os tranquilizar relativamente a receios face à situação epidemiológica que enfrentamos, bem como ao contexto do isolamento social".

Este novo conjunto de medidas de prevenção tem como objetivo garantir a segurança dos utentes, acompanhantes e profissionais de saúde.