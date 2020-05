Portugal regista hoje 1.190 mortes relacionadas com a covid-19, mais seis do que na quinta-feira, e 28.583 infetados, mais 264, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela DGS.

Após fazer a leitura dos números atualizados, António Lacerda Sales deu conta de alguns dados:

Portugal já realizou mais de 600 mil testes;

Dia 13 de maio foram feitos 17.500 testes. Trata-se do dia em que foram realizados mais testes desde o início da pandemia;

A rede de testagem é composta por 38 laboratórios do Sistema Nacional de Saúde, 22 privados e 4 referentes a outros laboratórios que engloba, por exemplo, o laboratório Militar;

Desde 4 de maio, dia em que arrancou o desconfinamento assistimos a redução de mais 17% de doentes em internamento hospitalar e de 16% em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Os casos recuperados também tiveram um aumento de 90%;

A taxa de letalidade global é de 4,2%; acima dos 70 anos é de 15,4%;

Dos casos confirmados ativos, 81,8% estão em tratamento domiciliário; 2,4% em internamento (0,4 em cuidados intensivos);

Partiu hoje para São Tomé e Príncipe uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para prestar apoio ao Ministério de Saúde daquele país na resposta à pandemia. O envio desta equipa composta por 4 especialistas com competências diversas é feito sobre a égide da Organização Mundial da Saúde.

"Isto não significa que vamos relaxar os cuidados e medidas de distanciamento e higiene. Mas dá-nos seguramente confiança para seguir este percurso para o qual todos fomos convocados", reiterou o secretário de Estado da Saúde.

A diretora-geral da Saúde deu conta depois que 86,6% dos óbitos registados — até ao momento — são de pessoas com mais de 70 anos. A pessoa mais nova estava no grupo etário dos 20 e 29 anos de idade. E a grande maioria dos óbitos tem registado no seu certificado de óbito de doenças muitas vezes graves (neurológicas, cardiovasculares, oncológicas) associadas. No entanto, situações muito pontuais, o médico "não mencionou nenhuma cormobilidade".

Relativamente ao RT — que mede a probabilidade de um indivíduo infetado contagiar outro —, indicou que "nós hoje temos um novo boletim que contém dados enviados pelo Instituto Ricardo Jorge e analisam os últimos cinco dias" e o valor em Portugal situa-se nos 0.97, "com muito pequenas variações regionais". E adiantou que a região centro, apesar de ter poucos casos novos, teve uma viração do RT para 1.3. "Mas as diferenças são muito pouco significativas entre regiões", frisou Graça Freitas.

Questionado sobre desconfinamento, o secretário de Estado considera não ser prudente nem a altura para fazer ainda balanços porque "estamos numa monitorização permanente" deste surto e estamos a acompanhar o impacto forte destas medidas.

Número de infeções em profissionais de saúde

De acordo com um estudo da Fundação Champalimaud, o número de enfermeiros e assistentes operacionais infetados pode ser até 10 vezes superior aos que são conhecidos até ao momento, o secretário da Saúde diz não ter conhecimento da metodologia que foi adoptada nem o seu link epidiomiológico e que por isso escusa comentar o assunto.

Salientou, contudo, que "todos os profissionais de saúde estiveram protegidos e seguros do ponto de vista da testagem".

Síndrome de Kawasaki e a hidroxicloriquina

Questionada pelos jornalistas sobre a síndrome inflamatória que "está a ser descrita como sendo parecida com a síndrome de Kawasaki em crianças", Graça Freitas explicou que Portugal teve um caso "do qual temos falado".

"Esse caso já apareceu nas estatísticas internacionais do ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças) que foram hoje divulgadas. Portugal reportou internacionalmente esse caso. Felizmente é de uma criança que evoluiu bem e tanto quando sabemos já teve alta", revelou a diretora-geral da Saúde.

A responsável afirmou que Portugal está pronto preparado para tratar e diagnosticar este tipo de casos.

Já sobre o medicamento hidroxicloriquina, a diretora-geral da Saúde deu conta que a utilização da sua utilização é médica. Contudo, salientou que "através do Infarmed sabemos que, até à data, não foram reportadas em Portugal reações adversas no âmbito do seu sistema de farmacovigilância", disse.

"As instituições nacionais e internacionais, obviamente, continuam a acompanhar a evolução da utilização deste medicamento em todo o mundo e vão ajustando as suas recomendações de acordo com essa evolução", concluiu.