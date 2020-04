"Já detetámos efetivamente anteriormente duas cadeias de transmissão primárias no concelho da Povoação, uma delas já detetámos que, entretanto, passou a transmissão secundária e implementámos este cordão sanitário em toda a ilha, de maneira que evitemos essa disseminação e propagação e passemos para uma transmissão comunitária”, afirmou hoje o responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Desde o passado domingo que o concelho da Povoação já tinha um cordão sanitário, devido à existência de duas cadeias de transmissão local primárias, cuja origem ainda não tinha sido identificada pelas autoridades de saúde.

“Como nós detetámos aquelas duas cadeias de transmissão primárias e como não tínhamos ainda real perceção do foco que terá originado uma das cadeias, decidimos por bem evitar a propagação dessa cadeia de transmissão primária, para que não passasse a secundária, terciária e eventualmente comunitária e implementámos logo um cordão sanitário no concelho”, reiterou Tiago Lopes.

Após vários dias de investigação epidemiológica e feitas várias análises laboratoriais, a Autoridade de Saúde Regional detetou a origem de uma delas numa viagem ao exterior do arquipélago e da outra num contacto com um turista.

“Já sabemos em rigor como é que foi originada, foi através de um cidadão estrangeiro, que esteve alojado numa unidade hoteleira no concelho da Povoação, que já estava infetado e foi diagnosticado em território continental, e que por essa via infetou um dos residentes do concelho da Povoação”, adiantou Tiago Lopes.