Segundo a lei, os processos de natureza urgente, como é o caso do Hells Angels, não estão suspensos, mas as diligências devem ser realizadas através de meios de comunicação à distância.

“O que está em causa, num momento único, nunca vivido anteriormente, é que a justiça não pare, que certos processos de natureza urgente não parem, mas que aos sujeitos processuais que têm de participar nesses atos e diligências sejam asseguradas todas as condições de segurança de forma a não serem expostos à possibilidade de contágio pelo coronavírus SARS-COV-2”, alegam os causídicos.

No processo Hells Angels há 89 arguidos e 36 advogados, que dizem ter "todo o direito de participar em todas as diligências de instrução, bem como no debate instrutório”

Além do juiz, procurador do Ministério Público, funcionários judiciais, tradutores, agentes da autoridade e seguranças, este processo pode chegar às 150 pessoas.

Os advogados insistem na utilização de meios virtuais de comunicação como o Webex Meetings, que permitem a realização de diligências através das chamadas “salas de audiência virtuais”, havendo 10 na Comarca de Lisboa.

Para a diligência de quarta-feira foi disponibilizada uma sala de audiências que comunicava com outra através de sistema interno de vídeo.

“O Tribunal ignorou a obrigação prevista na Lei de realização da diligência através de meios de comunicação à distância e, sem qualquer justificação ou fundamento, agendou as diligências de forma física e presencial nas salas do Tribunal de Monsanto”, sustentam.

Num processo desta dimensão recordam que “qualquer diligência do processo poderá, em abstrato, contar com a participação/comparência de cerca de 150 pessoas”.

A sugestão dos advogados passa por encontrar um anfiteatro, ou sala semelhante, dotado dos meios técnicos necessários e que permita cumprir as orientações da DGS, caso "não seja possível por motivos concretos e fundamentados, realizar as diligências através de meios de comunicação à distância"

No processo Hells Angles, o Ministério Público sustenta que os 89 arguidos do grupo 'motard' elaboraram um plano para aniquilar um grupo rival, em março de 2018, com recurso à força física e a várias armas para lhes causar graves ferimentos, "se necessário até a morte", incluindo Mário Machado (líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social).

Os arguidos estão acusados de associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e detenção de armas e munições entre outros crimes.