A “única variável da equação” que é possível alterar é a taxa de contacto entre as pessoas, num modelo em que se compara a evolução da doença com outros países europeus, dizem os autores do Barómetro Covid-19, uma parceria Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)/Expresso.

O barómetro é um projeto de investigação que acompanha a evolução da pandemia em Portugal e cujos primeiros resultados foram divulgados hoje.

Os responsáveis salientam que como a epidemia chegou mais cedo a outros países pode-se analisar a evolução e o impacto das medidas, tendo sempre em conta diferenças como as densidades populacionais, comportamentos, serviços de saúde e mesmo capacidade de acolher ou impor medidas.

Nos últimos quatro dias, nota-se no estudo, houve um aumento percentual diário de novos casos entre 20% e 30%, enquanto nos 10 dias anteriores o aumento era de 30% e 50%, uma redução que “não indica um padrão claro” e nem é “um claro sinal de boas notícias”.

“O que sabemos? Que as curvas dos países analisados – Itália, Reino Unido e Espanha – têm uma evolução crescente acentuada, ou seja, são exponenciais no início, e que a curva de Portugal, à sua própria escala, segue o mesmo trajeto”, diz-se no documento hoje divulgado.