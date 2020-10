De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas houve nos 55 Estados-membros da organização mais 7.263 casos da doença e 6.251 recuperados, para um total de 1.230.648.

Segundo o África CDC, a África Austral continua a registar o maior número de casos de infeção e de mortos, tendo ultrapassado os 18 mil mortos nas últimas 24 horas, para as 18.134 vítimas mortais, e o número total de infetados é agora de 740.201.

Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, estão registados 676.084 casos e 16.866.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem 341.362 pessoas infetadas e 11.191 mortos e, na África Ocidental, o número de infeções é de 177.318, com 2.624 vítimas mortais.

A região da África Oriental contabiliza agora 171.661 casos e regista 3.342 vítimas mortais e na África Central estão registados 57.946 casos e 1.081 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.946 mortos e 103.317 infetados, e Marrocos contabiliza 2.229 mortos e 126.044 casos.

A Argélia surge logo a seguir, com 51.533 casos de infeção registados e 2.037 vítimas mortais.

Entre os seis países com mais afetados estão também a Etiópia, com 76.098 casos e 1.205 vítimas mortais, e a Nigéria, com 59.001 infetados e 1.112 mortos.

Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos.

Angola regista 185 mortos e 5.114 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.045 casos, números iguais ao registo anterior), Moçambique (62 mortos e 8.888 casos), Cabo Verde (61 mortos e 6.125 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.362 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 911 casos).

O primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.