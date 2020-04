“A partir do momento em que determinámos a quarentena à chegada nas deslocações inter-ilhas, o número de pedidos de deslocação diminuiu bastante e aquelas situações que verificámos aqui há uns tempos de falsas declarações para justificar essas deslocações diminuíram muito consideravelmente”, afirmou.

Tiago Lopes, que é também diretor regional da Saúde, falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 na região.

Desde o dia 19 de março que as ligações aéreas e marítimas interilhas nos Açores estão reduzidas a transporte de carga e ao transporte excecional de passageiros, com autorização da Autoridade de Saúde Regional.

Questionado sobre o número de pessoas que ainda não conseguiu regressar à sua ilha de residência, Tiago Lopes disse não ter presente esse dado, mas admitiu que ainda existem vários açorianos a aguardar autorização.

“Ainda temos casos de pessoas que estão já há um tempo considerável a aguardar essa autorização e estamos, dentro daquilo que já transmiti várias vezes, no âmbito do estado de emergência que estamos a viver neste momento, a proceder ao regresso de muitas destas pessoas à sua ilha de residência”, afirmou.

“É uma situação que vai ser regularizada ao longo do tempo, com todos os constrangimentos individuais e coletivos que têm, mas que são próprios de um estado de emergência”, acrescentou.