O número máximo de novas infeções foi atingido na última sexta-feira, com 33.777 novos casos positivos, enquanto o máximo de vítimas mortais foi registado na quarta-feira, com 962.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, atualizados à meia-noite, o número de positivos desde o início da pandemia no país, no final de janeiro, é atualmente de 1.587.115 e 28.770 mortes.

Cerca de 1.184.400 pessoas foram dadas como recuperadas, enquanto o número de casos ativos ascende a cerca de 373.900, de acordo com estimativas do RKI.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias é de 196,2 casos por 100 mil habitantes, em contraponto aos 179,2 na quinta-feira passada, e as novas infeções somaram 163.186 na última semana.

O número de pacientes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos na quarta-feira foi de 5.243, menos 27 que no dia anterior.

Na última semana foram aprovadas novas medidas mais restritivas até 10 de janeiro.

As restrições incluem o encerramento de lojas e escolas não essenciais e somam-se à paralisação da atividade em vigor desde o início de novembro nos setores de lazer, desporto, cultura e gastronomia.

O limite de cinco pessoas com dois endereços é mantido nas reuniões privadas, o que não inclui no cálculo os menores de 14 anos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.