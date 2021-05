Esta região tem um acumulado de 29.795 infeções e 971 mortos desde março.

Desde o inicio da pandemia, a região do Alentejo, que registou os dois primeiros casos no dia 18 de março de 2020, teve 25 dias com zero casos de infeção.

Na quinta-feira, o Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira (Alentejo), devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo entre trabalhadores do setor agrícola.

Portugal voltou hoje a não ter registo de mortes por covid-19, tendo sido notificados 180 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e um aumento no número de internamentos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

É a quarta vez desde março de 2020 que Portugal não tem registo de mortes relacionadas com a doença.

O primeiro dia sem registo de óbitos ocorreu em 03 de agosto de 2020, o segundo foi a 26 de abril e o terceiro a 30 de abril.

Relativamente aos internamentos o boletim de hoje revela que estão internados 322 em enfermaria, mais onze do que no domingo, e 90 em cuidados intensivos, mais cinco.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 837.457 casos confirmados e 16.977 óbitos.

Há 23.356 casos ativos, menos 223 em relação a domingo, e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 90, totalizando agora 23.999.

Os dados revelam também que 403 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 797.124 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 3.324.285 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 872.679 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal desceu hoje para 0,96 assim como a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias que é agora de 64,4 segundo dados hoje divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na sexta-feira, indicavam um Rt de 0,98 e uma incidência de 66,9 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, os números relativos apenas a Portugal continental revelam que o Rt também desceu de 0,98 para 0,96 sendo também registada uma descida de 64,3 para 62,0 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 50 novas infeções, contabilizando-se até agora 316.629 casos e 7.193 mortos.

A região Norte tem 86 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 336.480 casos de infeção e 5.340 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 11 casos, acumulando-se 118.788 infeções e 3.015 mortos.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados seis novos casos, acumulando-se 21.707 infeções e 359 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 15 casos, contabilizando 9.267 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 12 novos casos e contabilizam 4.791 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 380.014 homens e 457.127 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 316 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.