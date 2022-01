No centro, criado em parceria com a Câmara de Moura, vai ser possível fazer testes rápidos de antigénio gratuitos e PCR pagos, explica o município, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a autarquia, o centro vai funcionar no Pátio dos Rolins, junto ao edifício dos Paços do Concelho, aos domingos, das 16:00 às 19:30, e às quartas-feiras, das 11:00 às 14:00.

As marcações para realização de testes de despiste do novo coronavírus SARS-CoV-2 neste centro devem ser efetuadas no sítio de Internet do ABC, em https://abc.masterinsoft.com/.

O centro de testes covid-19 em Moura é o 10.º do ABC, que dispõe de outros nove no Algarve, nomeadamente em Albufeira, Lagoa, Lagos, Loulé, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila Real de Santo António.

Também no Alentejo, na cidade de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, começou hoje a funcionar um centro de testagem covid-19 para “responder à elevada procura de testes e contribuir para que os diagnósticos sejam precoces, evitando a propagação do vírus”, revelou a câmara.

No centro, criado pelo Município de Reguengos de Monsaraz em parceria com as farmácias do concelho, é possível fazer testes rápidos de antigénio gratuitos.

O centro funciona na Biblioteca Municipal daquela sede de concelho alentejana, situada no Palácio Rojão, de segunda a sexta-feira, das 09:30 às 13:00, na modalidade de casa aberta, ou seja, sem necessidade de marcação prévia.

A partir da próxima semana, o município vai alargar a testagem a todo o concelho e terá técnicos para realizar testes durante uma manhã por semana em cada sede de freguesia.

O Governo lançou uma medida que permite a cada cidadão fazer até seis testes rápidos de antigénio gratuitos por mês.