Uma nota enviada à Lusa, que se segue a uma reunião realizada na terça-feira, no Bárrio, Alcobaça, refere que foi aprovada, “por unanimidade, uma moção que defende a reabertura das extensões de saúde encerradas, assim como a contratação de mais assistentes operacionais e assistentes técnicos”.

“Esta tomada de posição surge no seguimento dos graves problemas de funcionamento que existem ao nível das extensões de saúde sentidos nos vários concelhos do distrito de Leiria, atendendo à falta de profissionais de saúde e à necessidade de reorganização dos serviços e dos recursos existentes”, adianta a nota.

Para os autarcas, devido à pandemia de covid-19, “é ainda mais importante garantir o funcionamento adequado das extensões de saúde, para evitar deslocações desnecessárias e prolongadas dos utentes”.

“Os assistentes técnicos são o primeiro contacto dos utentes com o Serviço Nacional de Saúde e um bom desempenho pelos assistentes técnicos é fulcral para o bom funcionamento das unidades, sendo que a falta destes recursos humanos condiciona, frequentemente, a abertura e funcionamento de polos mais pequenos”, sustenta a delegação da ANAFRE.

Acresce que “também os assistentes operacionais são fundamentais para a higienização e limpeza dos espaços, tão importante no atual contexto pandémico, e existem em número manifestamente insuficiente nas unidades de saúde”.

“Também importa realçar que os médicos e todos os outros profissionais de saúde têm direito a períodos de baixa, licenças, férias ou outras ausências, que não estão a ser devidamente acauteladas com o respetivo planeamento de substituição dos referidos profissionais, o que leva nestes casos ao encerramento de unidades de saúde, privando os cidadãos ao direito à saúde”, acrescenta.

A delegação distrital de Leiria da ANAFRE pede aos dirigentes dos agrupamentos dos centros de saúde do Pinhal Litoral, Pinhal Interior Norte e Oeste Norte e ao Governo que garantam “a disponibilidade de um quadro clínico que assegure o funcionamento pleno das extensões de saúde”.

Solicita ainda ao Ministério da Saúde que “sejam abertos, com caráter de urgência, mais concursos para a contratação de assistentes técnicos e assistentes operacionais, assim como exigir a reabertura das unidades de saúde do distrito de Leiria”.

A moção foi enviada à ministra da Saúde, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, presidente da Administração Regional de Saúde do Centro e diretores executivos dos agrupamentos de centros de saúde do distrito.

À agência Lusa, o coordenador distrital de Leiria da ANAFRE, Pedro Pimpão, disse que a associação “não tem em pormenor” o número de extensões de saúde fechadas e o número de funcionários em falta.

“O que sabemos é que existem em vários concelhos do distrito extensões de saúde fechadas, não apenas por falta de médicos, mas também porque não têm funcionários”, declarou Pedro Pimpão, também presidente da Junta de Freguesia de Pombal.

Segundo o autarca, “muitas vezes são as juntas e as câmaras que colmatam esta realidade, alocando recursos próprios para que as extensões de saúde mantenham o atendimento”.

O distrito de Leiria, com 111 freguesias, registou desde o início da pandemia, em março, 1.805 casos confirmados de covid-19, mantendo-se 393 casos ativos.

No mesmo período, 1.362 pessoas recuperaram da doença e foram contabilizados 50 mortos, segundo o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, divulgado às 01:36 de hoje.