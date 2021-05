Especialistas dizem que as situações detalhadas hoje por Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) são exemplo de um fenómeno registado há décadas com várias vacinas. Basicamente, algumas pessoas ficam tão assustadas com as injeções que a sua ansiedade provoca uma reação física.

“Sabíamos que iríamos ver isto” à medida que a vacinação em massa contra a covid-19 fosse decorrendo em todo o mundo, disse a investigadora canadiana Noni MacDonald, médica que estudou incidentes semelhantes.

Os CDC indicaram que os relatórios chegaram entre os dias 7 a 9 de abril, de centros de vacinação na Califórnia, Colorado, Geórgia, Iowa e Carolina do Norte. A investigação foi baseada em entrevistas e informações do pessoal de saúde.

Muitas das 64 pessoas afetadas ou desmaiaram ou disseram sentir tonturas. Algumas indicaram náuseas ou vomitaram e um número reduzido sentiu o coração acelerado, dores no peito ou outros sintomas. Nenhuma ficou gravemente doente.

Todos receberam vacinas Johnson & Johnson e quatro dos cinco centros de vacinação fecharam temporariamente, enquanto as autoridades tentavam descobrir o que estava a acontecer. As autoridades de saúde disseram na altura não ter razões para suspeitar de qualquer problema com a vacina.

Das três vacinas contra a covid-19 autorizadas nos Estados Unidos, apenas a Johnson & Johnson é de dose única. Isso provavelmente torna-a mais apelativa para as pessoas que ficam nervosas com injeções, que serão também as “mais predispostas a eventos relacionados com ansiedade”, indica o relatório dos CDC.

Os CDC descobriram que cerca de um quarto das pessoas que indicaram efeitos colaterais também tiveram reações em vacinações anteriores.

Estas reações pós-vacinação são completamente diferentes do tipo muito raro de efeito secundário que levou a uma suspensão da administração desta vacina. Pelo menos 17 pessoas desenvolveram um raro tipo de coágulo sanguíneo e registavam níveis anormalmente baixos de plaquetas que formam coágulos.

Outro relatório com dados dos CDC revelado na quinta-feira analisou os efeitos colaterais relatados por mais de 300.000 vacinados com esta vacina. Mais de metade sentiu dor no braço, fadiga ou dor de cabeça e um terço relatou febre ou calafrios. Cerca de um quinto referiu náuseas.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019 na China, provocou pelo menos 3,1 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 150,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço da agência France Presse.