António Guterres lamentou que, num momento que deveria pertencer “à ciência e à solidariedade”, se espalhem conselhos prejudiciais à saúde, que as “mentiras se espalhem no ar”, que as “teorias da conspiração poluam a internet” e que o “ódio se torne viral, estigmatizando pessoas e grupos”.

“O mundo deve unir-se também contra esta doença”, apelou o secretário-geral da ONU, defendendo que “a vacina é a confiança” e que é necessário confiar na ciência.

Guterres saudou ainda “os jornalistas e todos aqueles que verificam os factos na montanha de histórias enganadoras e publicações nas redes sociais”, acrescentando que as grandes empresas detentoras destas redes devem “fazer mais para eliminar o ódio e as afirmações nefastas relacionadas com a covid-19”.

“Juntos rejeitaremos a mentira e a estupidez, para construir um mundo mais são, equitativo, justo e resiliente”, concluiu António Guterres no comunicado, que foi também difundido em vídeo.