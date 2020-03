Em nota enviada à agência Lusa, a APDL aponta que, estando em causa a evolução do surto da Covid-19, o qual na quarta-feira foi declarado como pandemia mundial, tem seguido as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), estando “em estreita articulação” com a Autoridade de Saúde Portuária.

A agência Lusa questionou a APDL sobre se tem intenção de restringir o acesso de navios-cruzeiro como medida de contenção face ao surto da Covid-19, bem como se tem mantido contactos com a tutela no sentido de definir medidas mais apertadas ou mesmo semelhantes às que o Governo Regional da Madeira que decretou a suspensão de atracagem de navios e de iates, mas até ao momento não teve resposta.

Já relativamente às medidas atualmente implementadas, a APDL descreveu que, antes da chegada de qualquer navio, nos quais se incluem os navios de passageiros, é perguntado quais os 10 últimos portos escalados pelo navio, estando em causa saber se fazem desse trajeto os portos/locais considerados de risco.

“[Para este efeito] foi desenvolvido um automatismo suportado por uma ‘app’ específica de identificação de todos os navios e portos escalados anteriormente”, descreve a autoridade portuária em comunicado.