A APG/GNR diz, em comunicado a propósito da declaração de Estado de Emergência em Portugal pelo Presidente da República, que “tudo fará para que seja mantida a dignidade profissional de todos aqueles que servem a instituição e, também, a sua integridade física pois, como se sabe, muitos estão empenhados em serviços que implicam proximidade com o cidadão, mas sem o necessário material de proteção”.

A associação refere que tem vindo “de forma veemente nos últimos dias a assumir uma posição para minimizar alguns procedimentos errados, que não priorizaram o atual contexto, como por exemplo a falta de profissionais junto às fronteiras e dos respetivos meios de proteção”.

“Também de forma insistente temos, quer junto da cadeia de comando, quer junto do Ministério da Administração Interna, denunciado todos estes constrangimentos que ainda existem e que continuaremos a denunciar, designadamente todas as situações que se julguem pertinentes para que sejam garantidas as condições exigíveis para que os profissionais exerçam cabalmente a sua missão, em segurança e com dignidade”, adianta a APG/GNR.

“A necessidade de evitar a contaminação de profissionais que terão um imprescindível papel na garantia do cumprimento do Estado de Emergência deveria ser uma evidência para o Governo, da mesma forma que para nós é uma evidência a necessidade de querermos evitar a contaminação das nossas famílias”, afirma a APG/GNR.