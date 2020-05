O Conselho de Ministros de sexta-feira aprovou um decreto-lei que visa a reabertura ao público dos centros de inspeção a partir de segunda-feira, o que vai permitir o retomar da atividade de inspeção periódica de veículos.

“A ANECRA saúda de forma enfática esta decisão do Governo, que vem claramente ao encontro da posição que muito recentemente tivemos oportunidade de defender publicamente”, refere a Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel, em comunicado.

A ANECRA destaca a relevância dos serviços prestados pelos centros de inspeção automóvel e do seu “papel absolutamente determinante na cadeia de funcionamento do setor automóvel, com especial relevância na atividade da Manutenção e reparação de automóveis”.

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) referiu, na sexta-feira, que o Governo determinou “a reabertura ao público dos centros de inspeção automóvel a partir do dia 18 de maio de 2020” (segunda-feira), o que irá “permitir a abertura ao público dos centros de inspeção aos utentes para que procedam à inspeção periódica de veículos”.

Esta medida depende do “cumprimento de medidas de ocupação, permanência e distanciamento físico que salvaguardem os utentes e os funcionários”.