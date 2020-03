Em comunicado, a APDP explica que “para reduzir a possibilidade de contágio, esta medida é uma atitude preventiva”.

“Evitará deslocações desnecessárias, inclusive às urgências, e dará resposta às necessidades de uma população de elevado risco, que necessita de manter um bom controlo e não pode ser abandonada nas suas casas”, explica José Manuel Boavida, presidente da APDP, citado no comunicado.

O responsável sublinha que especialmente as pessoas com mais de 60 anos e com diabetes devem manter uma quarentena rigorosa, “não se deixando infetar e evitando todas as hipóteses de contágio”.

“No entanto, estas pessoas continuam a necessitar que todas as suas dúvidas sejam esclarecidas, nomeadamente, sobre os ajustes da própria terapêutica e de um encaminhamento eventual para uma consulta de urgência ou outro tipo de apoio por parte de equipas de saúde”, acrescenta.