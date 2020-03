É igualmente necessário “solicitar a colaboração de Exército, para dotar as instalações de espaços de descanso para os funcionários e de zonas de isolamento quando elas não existam, para suspeitos e infetados” e “convocar também a Igreja na logística”, sustenta ainda a ANGES, que, entre outras medidas defende a convocação de “alunos em fim de curso, das licenciaturas na área da saúde e ciências sociais para que façam em regime de internamento a conclusão dos seus estágios agora suspensos”.

As ERPI que no País “respondem às necessidades de milhares de idosos”, adverte o presidente da ANGES, Ricardo Pocinho, precisam neste momento de liderança forte e de determinações claras, caso contrário o contágio vai proliferar, e perdemos uma grande oportunidade, talvez a última”.

Atualmente há em Portugal mais de 800 mil idosos institucionalizados, cerca de 80% dos quais “com fraca mobilidade ou sem ela ou acamados” e com mais de 70 anos de idade, de acordo com um estudo feito em “final do ano passado”, disse à agência Lusa Ricardo Pocinho.

O mesmo estudo já apontava para “elevados índices de cansaço dos trabalhadores”, sublinhou o presidente da ANGES, defendendo, designadamente, a revisão da relação de cuidadores por idosos.

Fundada em 2012 em Coimbra, a ANGES, "tem como fim colaborar com os poderes públicos e privados nos planos de intervenção relacionados com a gerontologia social, criar órgãos (departamentos ou unidades de investigação) específicos para cada especialidade da gerontologia, divulgar e promover o cuidar holístico do idoso, contribuir para o aperfeiçoamento dos profissionais desenvolvendo ações de formação na área", de acordo com a sua página na internet.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto já se espalhou por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 100 mortes, mais 24 do que na véspera (+31,5%), e registaram-se 5.170 casos de infeções confirmadas, mais 902 casos em relação a sexta-feira (+21,1%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.