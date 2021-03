Margarida Tavares é infecciologista e trabalha com coisas que (ainda) não existem. Um ano depois do primeiro caso de covid-19 em Portugal, falamos com a médica do hospital de São João sobre as lições que o vírus nos deixou. Afinal, se o ciclo confina/desconfina não é solução, urge encontrar resposta

por Tomás Albino Gomes