Em comunicado, o município sublinha que Domingos Bragança acusou negativo ao teste à covid-19 que fez na segunda-feira.

“O presidente da Câmara sente-se bem e obrigado a manter-se em casa, no cumprimento do determinado pela autoridade de saúde pública, estando em regime de teletrabalho”, esclarece o comunicado.

Diz ainda que na Câmara Municipal foram, desde logo, adotadas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde.

Na segunda-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que o concelho de Guimarães (Braga) é uma das zonas mais críticas do país em relação ao número de casos com covid-19, a par de Lisboa e Vale do Tejo e Vila Nova de Gaia (Porto).