Odemira tem duas freguesias — São Teotónio e Longueira/Almograve — que não passam para a última fase do desconfinamento: pelo contrário, regressam às medidas da primeira fase.

Em causa estão também as condições habitacionais em que várias pessoas se encontram naquele município.

A Pousada de Almograve poderá receber infetados com o SARS-CoV-2 e o hotel Z-Mar foi requisitado para realojar pessoas em condições de habitação precárias.

As freguesias de São Teotónio e Almograve-Longueira estão desde as 08:00 em cerca sanitária, com seis pontos de passagem controlados pela GNR, estando interditada a circulação por via rodoviária de e para aquelas duas freguesias, assim como a permanência na via pública, exceto nas situações detalhadas num diploma publicado na quinta-feira.

