O concelho da Povoação, com cerca de 6.300 habitantes, é composto pelas freguesias de Povoação, Faial da Terra, Furnas, Nossa Senhora dos Remédios, Água Retorta e Ribeira Quente.

Sobre as autorizações sobre quem poderá entrar e sair do concelho, o autarca frisou que não sabe como “irá ser feito”, uma vez que ainda se aguardam as indicações da Autoridade de Saúde.

“Não tenho muitas dúvidas que pessoas que trabalham no ramo da farmácia e dos minimercados vão eventualmente ser autorizadas e vai haver algum controlo com essas pessoas na entrada e na saída”, referiu.

Pedro Melo considera que “agora a exigência será ainda maior” para os habitantes do concelho, apesar de nos “últimos dias” se ter visto “muito pouca gente a circular pelas ruas”, com exceção de “algum irresponsável que faz o que não deve”.

“É uma situação difícil, mas que nós temos de passar por ela com tranquilidade e sempre serenos, porque só assim” é que se vai “conseguir passar esta situação da melhor forma possível”, assinalou.

Uma das freguesias do concelho é a de Furnas, uma das zonas turísticas mais procuradas na ilha.

O presidente da Junta das Furnas falou de uma freguesia que estava a cumprir com todas as “normas recomendadas”, ainda antes de serem impostas, pelo que a sua maior preocupação eram as pessoas que iriam passear à freguesia.

“O que me preocupava, mais aos domingos, era ver pessoas que vinham de outras localidades para aqui passear, uma coisa impensável. Ainda hoje, depois de o cerco ser decretado, há pessoas que ficaram cá fechadas porque tinham vindo cá apenas ver as suas casas de férias e passear”, explicou Sandro Ferreira.

O presidente da junta considerou que a implementação de um cerco sanitário quando existem dois casos confirmados irá permitir “controlar a situação”.

“Estamos a decretar este cerco sanitário com dois casos confirmados apenas, mas também somos um concelho que não chega às 7.000 pessoas. Estamos a atuar por antecipação e vamos ter esperança de que vamos conseguir controlar a situação”, frisou.

Com 15 novos casos identificados hoje, os Açores registam, até ao momento, 42 casos positivos de covid-19, dos quais 13 são na ilha de São Miguel, nove na Terceira, sete em São Jorge, oito no Pico e cinco no Faial.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes, mais 19 do que na véspera (+19%), e registaram-se 5.962 casos de infeções confirmadas, mais 792 casos em relação a sábado (+15,3%).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.