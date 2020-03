Com 6.327 habitantes, segundo os censos de 2011, o concelho da Povoação, que fica na extremidade oriental da costa sul da ilha de São Miguel, foi hoje submetido a um cordão sanitário, devido à existência de transmissão local, anunciou a Autoridade de Saúde Regional dos Açores.

A Povoação é um dos seis municípios da ilha de São Miguel, a maior e mais populosa dos Açores, com 137 mil habitantes e 748,82 quilómetros quadrados.

O concelho, que faz fronteira com os concelhos da Ribeira Grande e do Nordeste, a norte, e de Vila Franca do Campo, a oeste, estará encerrado até às 00:00 de 13 de abril, adiantou o executivo, em comunicado.

Deste modo, a população das freguesias de Água Retorta, Faial da Terra, Furnas, Nossa Senhora dos Remédios, Povoação e Ribeira Quente fica impedida de sair do município.

É na freguesia da Povoação, sede do município, que reside a maioria da população do concelho, cerca de 2.100 habitantes, seguindo-se as Furnas, com aproximadamente 1.400 habitantes, num dos pontos mais turísticos da ilha, e Nossa Senhora dos Remédios, com uma população de pouco mais de 1.100 pessoas.

As freguesias menos populadas são a Ribeira Quente, com uma população de 767 e Água Retorta, com 489 habitantes, apontam os censos de 2011.