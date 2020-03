Em declarações à agência Lusa, Tiago Lopes referiu que, “neste momento, existem dois casos positivos identificados”, estando-se a “investigar contatos próximos”, para além da informação que será disponibilizada “nas próximas horas” dos resultados laboratoriais que “se está a aguardar”, sem especificar quantos.

O concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, com cerca de 6500 habitantes, foi submetido a um cordão sanitário, até 13 de abril devido à existência de transmissão local de covid-19, sendo o segundo caso no país, após Ovar.

Tiago Lopes declara que os termos do cordão sanitário são semelhantes aos do caso de Ovar, ficando a população confinada ao espaço geográfico do concelho, sendo os acessos controlados por parte de agentes da PSP.

O responsável explicou que haverá lugar à adoção de “medidas específicas” para a Povoação “em todo semelhantes ao que foi aplicado em Ovar”, havendo “restrições à circulação na via pública”, sendo que “alguns dos serviços irão ser encerrados”, permanecendo abertos “alguns serviços essenciais”.