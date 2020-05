“Atendendo àquilo que era o conhecimento existente na altura, mais não podia ter sido feito, agora é claro que tiramos aprendizagens para o futuro a todos os níveis”, afirmou Tiago Lopes, no ponto de situação diário sobre a evolução da pandemia nos Açores.

Desde o início do surto, foram detetados 38 casos de infeção pelo novo coronavírus em utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, na ilha de São Miguel, com dez pessoas a morrerem, e em 12 funcionários.

O primeiro caso de uma utente do lar infetada foi registado no dia 07 de abril, depois de a mulher de 88 anos, que, entretanto, morreu, ter estado internada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Questionado sobre as aprendizagens a retirar sobre este caso, Tiago Lopes disse que a maior lição foi a de que não se pode “descurar toda a capacidade que este novo coronavírus teve, tem e terá de causar sérios constrangimentos”.

“É essa a aprendizagem que temos de tirar doravante, que efetivamente temos de olhar para todas as pessoas que vêm do exterior destas estruturas residenciais, todas as pessoas que estão a prestar cuidados, como potencialmente infetados, portanto, temos de redobrar a nossa atenção, temos de melhorar a formação que proporcionamos e dotá-los de mais equipamentos”, afirmou.