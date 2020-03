“Neste momento há alguns casos de portugueses que estão em cruzeiros, que estamos a acompanhar todos os dias e a tomar as medidas necessárias de acordo com a evolução das situações”, disse aos jornalistas a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

O Grand Princess, onde estão os 10 portugueses, está atracado desde segunda-feira no porto de Oakland, depois de ter ficado retido cinco dias ao largo de S. Francisco com 3.500 pessoas, de 54 países, a bordo.

De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, 19 passageiros e dois tripulantes do Grand Princess são casos confirmados de infeção com o novo coronavírus.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas referiu que ainda estão a ser feitos testes aos portugueses e que, entre hoje e quarta-feira, haverá resultados mais concretos.

Berta Nunes, juntamente com o secretário de Estado da Saúde, António Sales, recebeu hoje no aeroporto de Lisboa o primeiro português infetado pelo novo coronavírus, Adriano Maranhão, que trabalhava a bordo do navio Diamond Princess, que esteve ancorado no Japão, em quarentena.