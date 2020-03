“Nesta fase, construímos, no âmbito da prevenção, linhas com restrição de alguns países, que são quatro: Irão, Coreia do Sul, Itália e China, com um critério único, que era a falha na contenção dos casos”, começou por explicar Franco Mufinda, numa conferência de imprensa em Luanda.

Nesse sentido, o secretário de Estado admitiu que Portugal pode entrar nesta lista “se continuarem os casos a aumentar”, garantindo que, por enquanto, este é um cenário que ainda não está em cima da mesa.

“Sabemos que temos bastante comunicação aérea com Portugal, acompanhamos também essa cadência epidemiológica e isso poderá ditar a entrada ou não entrada” na lista de países assinalados, referiu o governante.

Franco Mufinda acrescentou que as autoridades admitiram a restrição de viagens do Egito, mas que esta já foi retirada após terem constatado que “não havia uma evolução tão chamativa para ficarem nesse grupo”.